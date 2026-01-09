Retiro AFP 2026: amplían plazo hasta el 19 de enero y aumenta monto a 22 mil soles

Los afiliados al sistema privado de pensiones tendrán más tiempo y más dinero para acceder al retiro extraordinario de AFP 2026, luego de que la Asociación de AFP confirmara que el plazo para presentar la solicitud se amplió hasta el lunes 19 de enero. La medida beneficia a quienes aún no realizaron el trámite y coincide con el incremento del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

La prórroga alcanza al llamado “periodo libre”, la última etapa del cronograma de retiro, en la que cualquier afiliado puede presentar su solicitud sin importar el último dígito o letra de su DNI. Inicialmente, este periodo comprendía del 4 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026, pero se extendió un día más debido a que el sistema no permite registros durante los fines de semana.

Según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el desembolso del retiro se realizará hasta en cuatro armadas mensuales de una UIT cada una, con el primer pago a los 30 días de ingresada la solicitud y los siguientes cada 30 días calendario, hasta completar el monto solicitado. El trámite es 100 % digital y se realiza a través de las plataformas virtuales de cada AFP, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y 6:00 p. m.

NUEVA UIT ELEVA EL MONTO MÁXIMO DEL RETIRO

La ampliación del plazo también trae un incremento en el monto máximo a retirar, que pasó de S/ 21,400 a S/ 22,000, debido a que el valor de la UIT para 2026 fue fijado en S/ 5,500, según el Ministerio de Economía y Finanzas. De acuerdo con el reglamento de la SBS, se aplica la UIT vigente al momento de presentar la solicitud, por lo que quienes tramiten su retiro en enero de 2026 acceden al nuevo tope.

LINKS OFICIALES DEL RETIRO AFP

AFP Habitat: https://retiro.afphabitat.com.pe

AFP Integra: www.afpintegra.pe

Prima AFP: www.prima.com.pe

Profuturo AFP: www.profuturo.com.pe

(rpp)