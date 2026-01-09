Alejandro Muñante respalda a policía que abatió a sicario en Comas: "Deberían ascenderlo"

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció tras conocerse que un suboficial de segunda de la Policía Nacional abatió a un sicario que previamente asesinó a un chofer en el distrito de Comas.

A través de su cuenta en la plataforma X, el parlamentario destacó el accionar del efectivo, que se encontraba de civil en el momento de los hechos, e instó a la institución policial a ascenderlo a un grado superior.

"Deberían ascenderlo inmediatamente al grado superior por dar un ejemplo de coraje y vocación policial. Atención. Atención PNP", se lee en el tuit publicado por Muñante Barrios.

SOBRE EL SICARIO

Cabe precisar que el delincuente abatido fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, alias "Cantú", vinculado a organizaciones criminales del norte de Lima y señalado como integrante de “Los Injertos del Cono Norte”.