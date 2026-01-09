Locales

ATENCIÓN: este es el precio del dólar en el Perú y tipo de cambio hoy viernes 09 de enero

Conoce aquí la cotización del billete verde en nuestro país y cuánto opera la divisa estadounidense en el mercado paralelo.



En nuestro país, el tipo de cambio para hoy viernes 09 de enero es de S/3.36 según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), informa que el dólar se cotiza en S/ 3.359 para la compra y S/ 3.368 para la venta. 

A continuación otros precios del billete verde:

PRECIO DÓLAR PARALELO

• Compra: 3.350

• Venta: 3.370 

PRECIO DÓLAR OCOÑA 

• Compra: 3.362

• Venta: 3.364 

BANCO DE LA NACIÓN

• Compra: S/3.310

• Venta: S/3.360

INTERBANK

Compra: S/3.344

Venta: S/3.388

BCP

Compra: S/3.357

Venta: S/3.369


