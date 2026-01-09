ATENCIÓN: este es el precio del dólar en el Perú y tipo de cambio hoy viernes 09 de enero

En nuestro país, el tipo de cambio para hoy viernes 09 de enero es de S/3.36 según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), informa que el dólar se cotiza en S/ 3.359 para la compra y S/ 3.368 para la venta.
A continuación otros precios del billete verde:
PRECIO DÓLAR PARALELO
• Compra: 3.350
• Venta: 3.370
PRECIO DÓLAR OCOÑA
• Compra: 3.362
• Venta: 3.364
BANCO DE LA NACIÓN
• Compra: S/3.310
• Venta: S/3.360
INTERBANK
•Compra: S/3.344
•Venta: S/3.388
BCP
•Compra: S/3.357
•Venta: S/3.369