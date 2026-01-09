ATENCIÓN: este es el precio del dólar en el Perú y tipo de cambio hoy viernes 09 de enero

En nuestro país, el tipo de cambio para hoy viernes 09 de enero es de S/3.36 según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), informa que el dólar se cotiza en S/ 3.359 para la compra y S/ 3.368 para la venta.

A continuación otros precios del billete verde:

PRECIO DÓLAR PARALELO

• Compra: 3.350

• Venta: 3.370

PRECIO DÓLAR OCOÑA

• Compra: 3.362

• Venta: 3.364

BANCO DE LA NACIÓN

• Compra: S/3.310

• Venta: S/3.360

INTERBANK

•Compra: S/3.344

•Venta: S/3.388

BCP

•Compra: S/3.357

•Venta: S/3.369