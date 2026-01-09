Balacera en Barranco deja una persona herida en zona de la estación Balta del Metropolitano

Un vehículo con múltiples impactos de bala y un herido dejó un ataque armado registrado la noche de este jueves. Bomberos y Policía atendieron una emergencia por disparos.

Momentos de tensión se registraron en el distrito de Barranco tras reportarse una balacera en los alrededores de la estación Balta del Metropolitano, lo que generó alarma entre vecinos, transeúntes y usuarios del transporte público que se encontraban en la zona al momento del incidente.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que una persona resultó herida por impacto de arma de fuego y recibió atención de emergencia en el lugar. Hasta el momento, no se han brindado detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre su traslado a un centro médico.

Barranco: PNP acordona zona tras tiroteo cerca de estación Balta

En el punto donde se produjo el ataque permanece un vehículo estacionado que presenta más de diez perforaciones de bala, lo que evidencia la violencia del hecho. La Policía Nacional del Perú desplegó efectivos a lo largo de la avenida República de Panamá, restringiendo el tránsito y asegurando el perímetro para evitar riesgos adicionales.

Al cierre de esta información, las autoridades no han confirmado la identidad del herido ni las circunstancias que desencadenaron el ataque. La PNP continúa con las diligencias de ley, incluyendo la recopilación de testimonios y el análisis de indicios, con el fin de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.