Motín en Maranguita: internos queman colchones y provocan incendio de grandes proporciones

Un motín se registró hace menos de una hora en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en el distrito de San Miguel. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de internos protagonizó disturbios dentro del establecimiento, lo que generó momentos de alta tensión en la zona.

Durante el incidente, se produjo la quema de colchones en uno de los pabellones, originando un incendio que obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre víctimas mortales, mientras que las autoridades continúan evaluando los daños ocasionados al interior del centro juvenil.

Motín en Maranguita ocurre a menos de una hora y moviliza a bomberos y Policía

Ante la emergencia, unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se desplazaron al lugar para controlar el fuego, en tanto que efectivos de la Policía Nacional del Perú ingresaron al recinto con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad del personal y de los internos.

Según información preliminar, un trabajador habría resultado herido durante los disturbios y fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que la situación se encuentra en proceso de control y que en las próximas horas se brindará un pronunciamiento oficial con mayores detalles sobre lo ocurrido.