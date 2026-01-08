Callao: tras minucioso trabajo de inteligencia capturan sujeto acusado de doble crimen en Chile

Según informa el Ministerio del Interior (Mininter), la Policía Nacional capturó en el Callao a un ciudadano peruano con requisitoria internacional por su presunta implicancia en un doble homicidio en el vecino país de Chile.

El detenido fue identificado como César Napuri (18), alias ‘Cachorro’, quien “registra una notificación roja de Interpol por su vinculación con dos homicidios perpetrados en agosto de 2025 en territorio chileno”, detalló el Mininter.

DETENCIÓN Y EXTRADICIÓN

La intervención se produjo gracias a un minucioso trabajo de inteligencia y seguimiento. El sujeto fue ubicado y detenido cuando se desplazaba por la avenida Santa Rosa, en el sector Pachacútec, en el distrito de Ventanilla.

“Tras su captura, no opuso resistencia, el intervenido fue trasladado a la Comisaría de Pachacútec, donde quedó a disposición de las autoridades para los procedimientos de detención y extradición”, informó el Mininter.