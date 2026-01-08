Locales

Francis Allison se inscribió en Avanza País: buscaría ser candidato a la Municipalidad de Lima

La autoridad edil quedó habilitada a cambiar de partido tras poner fin a su militancia en APP el pasado 3 de enero, agrupación con la que ganó la alcaldía de Magdalena en 2022.



El alcalde de Magdalena, Francis Allison, formalizó su inscripción al partido político Avanza País. La afiliación tiene como objetivo su candidatura a la Municipalidad Metropolitana de Lima, como ya lo había señalado.

La autoridad edil quedó habilitada a cambiar de partido al poner fin a su militancia en Alianza para el Progreso (APP) el pasado 3 de enero, agrupación con la que ganó la alcaldía de Magdalena en los comicios de 2022.

ELECCIONES 2026

La afiliación del burgomaestre Allison Oyague se registra en el marco de la convocatoria oficial a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizada por el Poder Ejecutivo el 7 de enero.

El decreto marca el inicio del proceso que culminará con el sufragio de la ciudadanía en todo el territorio nacional el domingo 4 de octubre.


