Francis Allison se inscribió en Avanza País: buscaría ser candidato a la Municipalidad de Lima

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, formalizó su inscripción al partido político Avanza País. La afiliación tiene como objetivo su candidatura a la Municipalidad Metropolitana de Lima, como ya lo había señalado.

La autoridad edil quedó habilitada a cambiar de partido al poner fin a su militancia en Alianza para el Progreso (APP) el pasado 3 de enero, agrupación con la que ganó la alcaldía de Magdalena en los comicios de 2022.

ELECCIONES 2026

La afiliación del burgomaestre Allison Oyague se registra en el marco de la convocatoria oficial a las Elecciones Regionales y Municipales 2026, realizada por el Poder Ejecutivo el 7 de enero.

El decreto marca el inicio del proceso que culminará con el sufragio de la ciudadanía en todo el territorio nacional el domingo 4 de octubre.