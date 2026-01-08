Transportistas anuncian medida de protesta para el 15 de enero: realizarán “apagado de motores”

Según informa RPP, el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, anunció una protesta de transportistas para el día 15 de enero, ante los nuevos ataques contra los choferes en Lima y Callao.

El dirigente aclaró que no habrá una marcha de transportistas, sino un "apagado de motores", mientras una comisión se hará presente en el Congreso para exponer sobre el difícil momento que atraviesan los choferes y las empresas de transporte.

LIMA Y CALLAO

"Lamentablemente, nuevamente han comenzado a atacar los delincuentes, disparando a los choferes tanto en Lima como en el Callao. Prácticamente, como ya terminó el estado de emergencia en diciembre, el Gobierno dijo que iba a ampliarlo, pero parece que no lo toma. Ese es un tema”, manifestó.

Señaló que la paralización busca que las autoridades implementen reformas legales inmediatas y endurezcan las penas contra los extorsionadores y sicarios, considera que hay una falta de acción del Ejecutivo y el Legislativo.