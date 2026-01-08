Remigio Hernani: Se debe reactivar la Policía de Investigaciones para mejorar lucha contra la criminalidad

El exministro Remigio Hernani señaló que solo el estado de emergencia no resuelve la alarmante ola de violencia que azota a todo el país. Resaltó que la medida otorga a la Policía Nacional mayor libertad operativa, pero es necesaria una estrategia que fortifique la inteligencia y la investigación.

Cuestionó que el Poder Ejecutivo no destine los agentes necesarios para combatir los actos extorsivos en Lima y Callao. Indicó que serán solo unos cientos, cuando en verdad se requiere al menos 1.500 efectivos especializados, distribuidos en los conos y el Centro de Lima, declaró a Canal N.

TRABAJOS INTELIGENCIA

El extitular del Interior sostuvo que la solución estructural del problema de la inseguridad, que va en aumento pese al esfuerzo de las autoridades policiales, pasa por restablecer, a la brevedad posible, la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), con independencia total y una escuela propia.

Hernani Meloni indicó que esta entidad permitiría formar detectives mediante procesos similares a los del FBI, captando bachilleres universitarios para una capacitación especializada. Asimismo, sugirió aprovechar la experiencia de los policías en retiro como asesores en trabajos inteligencia.