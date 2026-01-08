Lima seguirá con cielo nublado, lloviznas y temperaturas moderadas pese al inicio del verano, advierte Senamhi

El organismo descarta un Niño Costero y señala que las lluvias registradas son propias de la estacionalidad. Este fin de semana se prevé nubosidad persistente y precipitaciones ligeras en la capital.

Aunque el verano comenzó oficialmente el 21 de diciembre de 2025, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que Lima Metropolitana continuará registrando condiciones atípicas para la estación, con nubosidad persistente, lloviznas y temperaturas moderadas, principalmente durante la tarde y la noche.

De acuerdo con el organismo, este fin de semana la capital presentará cielos cubiertos y lluvias ligeras, un escenario que contrasta con el verano habitual. En distritos del norte y este de Lima, como Carabayllo y San Juan de Lurigancho, las temperaturas diurnas vienen oscilando entre 24 y 26 °C. En tanto, en zonas del oeste y sur, los valores fluctúan entre 22 y 23 °C, debido a una mayor cobertura nubosa.

El Senamhi explicó que, si bien se ha observado un ligero incremento térmico respecto a días previos, las lluvias de verano registradas recientemente han favorecido la presencia de cielo cubierto durante el día, lo que redujo las temperaturas, especialmente en jornadas como la de ayer, cuando se reportaron valores más bajos.

No habrá Niño Costero

Respecto a la influencia de fenómenos climáticos de gran escala, el Senamhi precisó que, según el último comunicado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), el estado actual es “no activo”, por lo que se descarta, por el momento, la presencia de El Niño o La Niña, incluido un eventual Niño Costero.

La entidad aclaró que las precipitaciones registradas son propias de la estacionalidad. Durante el verano, las lluvias se intensifican en la zona andina y, en determinados momentos, el transporte de humedad hacia la costa genera episodios de lluvias de verano, como los ocurridos en Lima en los últimos días.

Avisos por lluvias a nivel nacional

En cuanto a la situación nacional, el Senamhi recordó que ya había emitido avisos meteorológicos por lluvias en la Sierra, los cuales incluían estos eventos en la Costa. Debido a la persistencia de las condiciones atmosféricas, el 4 de enero se emitió un nuevo aviso vigente hasta el 7 de enero, que abarca gran parte del país, desde el sur hasta el norte, con precipitaciones de moderada a fuerte intensidad.

Fin de semana con nubosidad y lloviznas

Para los próximos días, el pronóstico señala que, aunque habrá algunos periodos de brillo solar, continuará la probabilidad de cielos nublados durante la tarde y la noche en la Costa. Sin embargo, hacia el fin de semana se espera que predomine la nubosidad durante el día, con lluvias más generalizadas desde Ica hasta el norte del país, incluyendo Lima Metropolitana.