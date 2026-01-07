Exportaciones peruanas superan los US$ 79 mil millones y marcan récord histórico en 2025

Las exportaciones peruanas marcaron un nuevo máximo histórico al superar los US$ 79 900 millones entre enero y noviembre de 2025, una cifra que ya rebasa el total alcanzado en todo el 2024. El resultado confirma el sólido desempeño del comercio exterior y consolida al 2025 como un año clave para los envíos nacionales, impulsados por la recuperación de la demanda internacional y el mayor dinamismo de sectores estratégicos.

De acuerdo con las cifras oficiales, los envíos al exterior crecieron 18,2 % frente al mismo periodo del año anterior. Este avance permitió ajustar al alza las proyecciones para el cierre del 2025, que ahora se acercan a los US$ 89 mil millones, un nivel sin precedentes para el país. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo destacó que este crecimiento responde tanto a la diversificación productiva como al fortalecimiento del acceso a mercados internacionales.

Exportaciones peruanas crecen por minería, agro y pesca

El sector minero continuó liderando las exportaciones con US$ 52 268 millones, registrando un incremento de 21,6 %, gracias al alza en los envíos de oro, cobre y otros concentrados metálicos. En paralelo, la agroexportación alcanzó US$ 13 363 millones, con un crecimiento de 18,5 %, destacando productos como café, mango, cacao, uvas, paltas y arándanos. El sector pesquero también mostró un desempeño relevante, con exportaciones por US$ 4 325 millones, impulsadas principalmente por la pota, la harina de pescado y los langostinos.

En cuanto a los destinos, China se mantuvo como el principal mercado, seguido por la Unión Europea y Estados Unidos, que concentraron una parte significativa de los envíos peruanos. A nivel interno, 20 regiones lograron aumentar sus exportaciones, y 14 de ellas alcanzaron cifras récord, reflejando una mayor participación del interior del país en el comercio exterior. Asimismo, el número de empresas exportadoras llegó a 9 641, evidenciando una ampliación sostenida de la base empresarial vinculada a los mercados internacionales.