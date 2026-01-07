César Acuña admite que no lee libros y lanza una nueva frase: “El mejor notario es tu conciencia”

En medio de la campaña para las Elecciones Generales 2026, el candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, volvió a llamar la atención tras participar en una transmisión en vivo en la plataforma Kick junto al creador de contenido ‘Cristo Rata’. Durante la conversación, el político habló de su forma de pensar y dejó varias frases que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

El también exgobernador de La Libertad explicó que suele motivar a sus equipos con reflexiones propias y recordó una que rápidamente se viralizó. “Lo inteligente es hacer lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera”, dijo al contar cómo transmitía sus ideas cuando ocupó cargos públicos.

Otro momento comentado de la transmisión se dio cuando Acuña lanzó otra frase que, según afirmó es de su autoría: “El mejor notario es tu conciencia”, expresó, causado asombro en el streamer. Luego agregó una explicación sobre ello: “Tú puedes firmar mil documentos. Si no quieres, no lo cumples”, comentario que fue ampliamente compartido por los usuarios.

ACUÑA RECONOCE QUE NO TIENE EL HÁBITO DE LEER

Durante la charla, Cristo Rata le preguntó por sus escritores favoritos y por su relación con la lectura. César Acuña respondió que no lee libros y que sus ideas no vienen de autores ni textos, sino de su propia experiencia. “No. Son originales míos”, señaló sin rodeos.

Finalmente, el líder de APP explicó que actualmente no dedica tiempo a la lectura porque está enfocado en su trabajo, la universidad y su familia. Según dijo, prefiere llevar una vida tranquila en casa y concentrarse en sus responsabilidades, asegurando que esa rutina lo ayuda a ser más productivo.