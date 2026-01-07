Cercado de Lima: rescatan a perrita que había sido encadenada en poste por más de 10 horas

Los vecinos que viven en las inmediaciones del cruce de las avenidas Maquinarias y Universitaria en el Cercado de Lima denunciaron un nuevo caso de presunto maltrato animal, después de que revelaran que una perrita fuera encadenada a un poste por más de 10 horas.

El estado del can causó un sentimiento de tristeza entre los residentes de la zona, quienes cuestionaron este acto, ya que la mascota fue expuesta a las altas temperaturas que azotan la capital, y sin acceso a un balde de agua o alimentos.

PUDIERON LIBERAR TRAS UN TRABAJO EN CONJUNTO

Al estar alertados por este hecho, personal de la Unidad Canina de Magdalena, en apoyo con los Bomberos del distrito, acudieron hasta la ubicación de la perrita de raza pitbull, quien había sido sujetada al poste firmemente.

En un trabajo en conjunto, se pudo dejar en libertad al can, quien en todo momento cooperó para su rescate. Una vez en manos de los especialistas, fue conducida a una veterinaria cercana donde fue evaluada y se conoció que sufrió deshidratación, por lo que tendrá que pasar un proceso de observación para que tenga una salud adecuada.

Finalmente, las autoridades enfatizaron que, una vez recuperada la mascota, se realizarán todos los trámites necesarios para que sea puesta en adopción, esto con el propósito de que pueda encontrar una familia que pueda cuidarla.