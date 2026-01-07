“No debe cambiar nuestra esencia”: el mensaje de Lapadula al próximo técnico de la Bicolor

La selección peruana atraviesa un momento clave en la búsqueda de su próximo entrenador y, en medio de ese proceso, Gianluca Lapadula alzó la voz. El delantero nacional afirmó que el nuevo director técnico de la Bicolor debe respetar la identidad futbolística que se consolidó durante la era de Ricardo Gareca, etapa en la que Perú alcanzó sus mayores logros recientes a nivel internacional.

El atacante de 35 años, que actualmente milita en el Spezia de la Serie B de Italia, se refirió a las negociaciones que se vienen desarrollando en la Videna para definir al sucesor del ‘Tigre’. En entrevista con el programa 'Doble Punta', Lapadula fue claro al señalar que no se debe alterar la manera de jugar del equipo nacional, ya que considera que esa esencia es parte fundamental del ADN peruano.

“No debe cambiar la manera de jugar y la esencia de la selección peruana. La necesitamos, es lo nuestro”, sostuvo el goleador, quien remarcó la urgencia de elegir a un entrenador que se identifique con el estilo que llevó a Perú a disputar un Mundial tras 36 años. Para el ‘Bambino’, el respeto por esa identidad es clave para recuperar la competitividad en las Eliminatorias sudamericanas.

LAPADULA Y SU MEJOR VERSIÓN CON LA BICOLOR

En esa misma línea, Lapadula recordó que su mejor rendimiento con la camiseta nacional se dio bajo la conducción de Ricardo Gareca, proceso en el que se consolidó como una de las principales cartas ofensivas del combinado peruano. “Yo me sentía muy cómodo en el campo en la era del ‘profe’ Gareca. Era nuestro mejor momento”, señaló, destacando la confianza y el funcionamiento colectivo de aquella etapa.

Finalmente, el delantero no ocultó su deseo de seguir siendo parte del proceso rumbo a un nuevo Mundial, pese a reconocer que debe recuperar su mejor nivel futbolístico. Además, reveló que recibió ofertas de clubes como Atlético Mineiro y Gremio, aunque aclaró que, por ahora, su prioridad es volver a defender la blanquirroja, descartando finalmente cualquier acercamiento concreto con equipos de la Liga 1.