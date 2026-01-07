Declaran en emergencia gestión de residuos sólidos en Carabayllo por 60 días

El Ministerio del Ambiente declaró en estado de emergencia la gestión de residuos sólidos en el distrito de Carabayllo por un período de 60 días, con el fin de restablecer el servicio de recolección ante la grave acumulación de desechos en las vías públicas.

La resolución ministerial, publicada en El Peruano, establece el marco legal para la intervención extraordinaria. La crisis se originó tras la resolución del contrato con la empresa encargada del servicio, lo que obligó a la municipalidad a asumir temporalmente la gestión de los residuos, operación que resultó insuficiente.

Alcances de la intervención

En una conferencia de prensa conjunta, el ministro del Ambiente, Miguel Espichán, y el alcalde Pablo Mendoza explicaron los alcances de la medida. El burgomaestre calculó que la declaratoria permitirá recolectar hasta 400 toneladas de residuos diariamente, lo que solucionaría progresivamente el problema.

Mendoza reconoció que "hay una acumulación, producto de que el recojo no ha sido de una manera normal", pero confía en que los resultados comenzarán a verse pronto. El alcalde agradeció al Minam por el apoyo inmediato que permitió contar con este "instrumento legal" para enfrentar la situación.

Posible réplica en otras municipalidades

Cabe resaltar, que el ministro Espichán señaló que esta medida de emergencia se evalúa "caso por caso" y no descartó aplicarla en otros distritos que presenten dificultades similares en la gestión de residuos.