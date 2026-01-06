Ministerio de Salud: SAMU registró más de 9 600 llamadas de emergencia durante la alerta amarilla por fiestas de fin de año

En el marco de la Alerta Amarilla declarada por las celebraciones de fin de año, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU), registró un total de 9 680 llamadas en la Línea gratuita 106, evidenciando una alta demanda asistencial y la capacidad de respuesta del sistema prehospitalario en Lima Metropolitana.

Del total de llamadas recibidas, 5 144 correspondieron a consultas médicas, las cuales fueron atendidas por los profesionales de la Central del SAMU. Como resultado, se efectuaron 2 088 despachos de ambulancias, logrando la atención efectiva de 1 732 emergencias. Asimismo, 3 557 llamadas fueron clasificadas como no pertinentes.

Como parte de las acciones de atención especializada, el SAMU realizó un traslado aeromédico de un neonato de ocho días de nacido desde Arequipa hacia Lima, bajo estrictos protocolos de seguridad y coordinación interinstitucional, garantizando su acceso oportuno a servicios de mayor complejidad.

Respuesta rápida ante emergencias por incendios

Durante el periodo de fiestas navideñas y de fin de año, el Minsa, a través del SAMU, brindó apoyo a diversos incendios reportados en Lima Metropolitana. El 25 de diciembre, ante un incendio código 4 en el distrito del Rímac, se desplegaron cuatro ambulancias, realizándose tres atenciones médicas.

El 26 de diciembre, un incendio en una tienda de bicicletas en Miraflores fue atendido por una unidad móvil; el 29 de diciembre, un incendio código 2 en Chorrillos requirió el despliegue de dos ambulancias; y el 31 de diciembre se atendieron dos emergencias: una en la avenida Huarochirí, cruce con calle Central, en Santa Anita, donde acudieron tres ambulancias del SAMU, y otra en la avenida Separadora Industrial, en Villa El Salvador, con el despliegue de una unidad móvil médica.

De esta manera, el SAMU mantiene su operatividad las 24 horas del día, especialmente en periodos de alto riesgo como las fiestas de fin de año, cuando se incrementan los accidentes de tránsito, quemaduras e intoxicaciones, garantizando una respuesta oportuna y articulada en favor de la salud de la población.

Dato

En el 2025, la Línea 106 registró 208 607 llamadas, gestionando 116 812 atenciones médicas telefónicas, que incluyeron 77 413 despachos de ambulancias y 28 049 atenciones resueltas in situ, con un promedio mensual aproximado de 2 337 atenciones.