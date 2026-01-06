Lince lanza Talleres de Verano 2026 con actividades gratuitas para niños y jóvenes

Con el objetivo de promover espacios de aprendizaje, recreación y vida saludable, la Municipalidad Distrital de Lince anunció el inicio de las inscripciones para los Talleres de Verano 2026, una propuesta que pone a disposición de la comunidad una amplia oferta de talleres gratuitos dirigidos a niños y jóvenes del distrito.

El programa contempla más de una veintena de disciplinas deportivas y artísticas, diseñadas para que los participantes no solo se diviertan durante el verano, sino que también desarrollen sus habilidades físicas, creativas y sociales en un entorno seguro y guiado por profesionales.

En el ámbito deportivo, los vecinos podrán inscribirse en talleres como fútbol 6 femenino y masculino, vóleibol femenino y masculino, básquetbol, balonmano, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, capoeira, esgrima, karate, paleta frontón, patinaje, taekwondo, tenis de mesa y tiro con arco.

Por su parte, la oferta artística y cultural incluye full body, baile moderno Kids, ballet, danzas afroperuanas, zumba, marinera kids, canto, guitarra, cajón peruano, además de dibujo y pintura para niños.

Las inscripciones estarán abiertas desde las 8: 00 a.m. hasta las 8:00 p. m. del miércoles 7 de enero y se realizarán de manera presencial en el Complejo Deportivo Mariscal Ramón Castilla, ubicado en el parque con el mismo nombre del distrito de Lince.

Cada niño podrá inscribirse en hasta dos talleres. Para los menores que no residan en el distrito, se aplicará un pago.

Las clases iniciarán el lunes 12 de enero, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de Lince con el desarrollo integral de la niñez y juventud, a través del deporte, el arte y la cultura.