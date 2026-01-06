Congreso: presentan proyecto de ley para evitar que Petroperú se privatice

El Congreso de la República volvió a poner en debate el futuro de Petroperú tras la presentación de un proyecto de ley que propone derogar el Decreto de Urgencia 010-2025, norma que autoriza la reorganización patrimonial de la empresa estatal.

La iniciativa fue impulsada por el congresista Jaime Quito Sarmiento, de la Bancada Socialista, quien sostiene que el Ejecutivo estaría promoviendo una “privatización encubierta” de activos estratégicos.

Según el legislador, el decreto abre la puerta al desmantelamiento progresivo de Petroperú, al permitir que la empresa sea fragmentada y sus unidades transferidas al sector privado a través de Proinversión.

Entre los principales cuestionamientos se advierte el riesgo de despidos masivos, que podría afectar a más del 50 % del personal, así como una amenaza directa a la soberanía energética, especialmente por el futuro de la Nueva Refinería de Talara.

La propuesta también alerta sobre el impacto económico en las regiones, principalmente en Piura, donde la paralización técnica de pozos petroleros reduciría ingresos que hoy benefician a universidades públicas y gobiernos locales.

EJECUTIVO DESCARTA PRIVATIZACIÓN DE PETROPERÚ

Desde el Ejecutivo, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, defendió la reorganización al afirmar que Petroperú enfrenta una “insolvencia técnica” producto de años de mala gestión. El premier descartó una privatización y aseguró que el objetivo es recuperar eficiencia, mantener la empresa bajo control del Estado y evitar la ruptura de la cadena de pagos a pequeñas y medianas empresas, mientras Proinversión evalúa qué unidades deben fortalecerse, asociarse o liquidarse.