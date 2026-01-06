Crece las extorsiones en el transporte: ¿Se viene un nuevo paro en Lima y Callao?

El sector transporte en Lima y Callao atraviesa uno de sus momentos más críticos. Empresarios y conductores denunciaron que las bandas de extorsionadores siguen pidiendo pagos por “protección”, profundizando una crisis que se arrastra desde hace más de un año y que hoy mantiene en alerta a choferes, dueños de empresas y usuarios del transporte público.
Según testimonios recogidos por Panamericana Televisión, la presión de las mafias criminales no solo se ha intensificado, sino que ha escalado a niveles de violencia extrema. Ataques armados, atentados con explosivos y asesinatos han marcado el inicio de 2026, generando un clima de miedo que afecta directamente la operatividad de las rutas y la seguridad de los trabajadores.
Pese a que varias empresas llevan más de un año pagando cupos a distintas organizaciones criminales, la violencia no se ha detenido. Por el contrario, los extorsionadores siguen atacando a los choferes, obligándolos a no salir a trabajar por temor a represalias, mientras las exigencias económicas continúan aumentando de forma drástica.
¿HABRÁ PARO EN ENERO?
Hasta el momento, representantes de gremios de transporte como Martín Ojeda, Walter Carrera, Miguel Palomino no han confirmado un nuevo paro de transportistas en enero; sin embargo, advirtieron que la paralización no está descartada y dependerá de la respuesta concreta del Gobierno frente a la ola de extorsión, inseguridad y violencia que golpea al sector.