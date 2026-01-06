IRTP lanza ‘Canal D’, su nueva señal deportiva en TV abierta

El Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP) anunció el lanzamiento de ‘Canal D’, su nueva señal deportiva en televisión abierta, que buscará llevar contenidos deportivos gratuitos a todos los hogares del país. El anuncio se realizó durante una entrevista en vivo en TV Perú, donde se confirmó que el periodista Alberto Beingolea asumirá la conducción y liderazgo del proyecto.

Según explicó Cinthia Ramírez, jefa institucional del IRTP, esta nueva propuesta no solo estará enfocada en el fútbol, sino también en otras disciplinas deportivas, con el objetivo de ampliar el acceso al deporte como parte de la cultura e identidad nacional. La iniciativa apunta a convertirse en una alternativa gratuita frente a las señales de paga que actualmente concentran la mayoría de transmisiones deportivas.

El debut oficial del ‘Canal D’ está previsto para el sábado 24 de enero, con la transmisión de la Noche Crema 2026, evento en el que Universitario de Deportes enfrentará a la Universidad de Chile. Esta jornada marcará un hito, ya que el club crema se convertirá en el primero en transmitir un evento deportivo de esta magnitud en señal abierta a nivel nacional.

BEINGOLEA LIDERARÁ EL REGRESO DEL DEPORTE A TV PERÚ

El periodista Alberto Beingolea, quien asumirá la jefatura de la Unidad de Deportes del IRTP, destacó que el carácter gratuito del canal permitirá que más peruanos accedan a eventos deportivos las 24 horas del día, incluyendo regiones históricamente excluidas de este tipo de transmisiones como Tacna, Tumbes, Loreto o Puno.