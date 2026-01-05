Bypass Las Torres entra en marcha blanca: promete reducir caos vehicular en la Ramiro Prialé

Tras décadas de congestión en uno de los cruces más críticos de Lima Este, la nueva infraestructura registra un avance del 92% y permitirá mejorar la fluidez del tránsito hacia Chosica.

Durante años, la carretera Ramiro Prialé fue sinónimo de tráfico interminable y accidentes constantes, especialmente en el cruce con la calle Cora Cora. Conductores perdían horas atrapados en este punto considerado el más crítico de la vía. Sin embargo, tras siete meses de intensos trabajos, el bypass Las Torres se encuentra en su etapa final y comienza a cambiar el rostro del tránsito en la zona.

De acuerdo con los responsables de la obra, el proyecto ya registra un avance del 92%. En los próximos días se culminará la implementación de la iluminación y el sardinel en el sentido de oeste a este, mientras que en el tramo contrario aún resta finalizar el asfaltado. Estas labores son clave para garantizar la seguridad y operatividad total del paso elevado.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, inspeccionó los trabajos y anunció el inicio de la denominada “marcha blanca”. Desde este viernes, entre las 5:00 a. m. y las 6:00 p. m., los vehículos podrán circular en sentido de oeste a este, lo que permitirá evaluar el funcionamiento del bypass y aliviar de inmediato la congestión que afecta a miles de usuarios a diario.

SE CULMINARÍA EN FEBRERO

La autoridad edil precisó que la obra aún no está completamente concluida debido a la reubicación de una troncal de gas, cuyos trabajos ya se encuentran en marcha y permitirán culminar el proyecto en febrero. El bypass Las Torres contará con tres carriles por calzada y se estima que reducirá el tiempo de viaje entre Lima y Chosica a menos de 40 minutos, beneficiando a conductores y vecinos de Lima Este.