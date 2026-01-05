Nuevo Hospital Sergio E. Bernales: obra avanza conforme al cronograma y se inicia la etapa de cimentación estructural

La construcción del nuevo Hospital Nacional Sergio E. Bernales avanza de manera sostenida y conforme al cronograma establecido, bajo la conducción técnica del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS), brazo técnico ejecutor del Ministerio de Salud (MINSA) y responsable del proyecto, en estrecha articulación con el Consorcio Health Bernales, socio estratégico para el desarrollo de esta importante infraestructura hospitalaria.

Como parte de una gestión transparente y participativa, el PRONIS y el Consorcio Health Bernales vienen desarrollando reuniones informativas periódicas con la comunidad de Lima Norte, que incluyen a vecinos del sector Collique, representantes del colegio Fe y Alegría y diversos actores locales. Estos espacios permiten compartir información actualizada sobre el avance técnico y social de la obra, así como resolver consultas y recoger aportes de la ciudadanía, en torno a un proyecto que transformará la atención hospitalaria en esta zona de la capital.

Durante estas sesiones, el equipo técnico del consorcio, en coordinación con el PRONIS, expone las principales etapas de ejecución, los avances alcanzados y las medidas de mitigación ambiental implementadas en el área de intervención. La disposición al diálogo y la atención directa a las inquietudes de la comunidad han sido valoradas positivamente por los asistentes, contribuyendo a fortalecer un clima de confianza y corresponsabilidad en torno a la obra.

Este trabajo conjunto consolida un mecanismo permanente de comunicación entre el Estado y la ciudadanía, reafirmando el compromiso del PRONIS con una ejecución responsable, informada y alineada a los más altos estándares técnicos y sociales. La coordinación con instituciones educativas y organizaciones vecinales de Comas refleja una visión de desarrollo inclusivo, donde la población se mantiene informada sobre el progreso y los beneficios de la futura infraestructura de salud.

En ese marco, el proyecto alcanzó recientemente un hito clave con la culminación de la excavación masiva de más de 150 mil metros cúbicos de tierra, lo que permite dar inicio a la etapa de cimentación estructural. Este avance, ejecutado con maquinaria de alta especialización y bajo estrictos controles técnicos, evidencia el progreso sostenido de una obra estratégica que fortalecerá la capacidad resolutiva del sistema de salud en Lima Norte.