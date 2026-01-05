Golpes de calor y riesgos invisibles del verano: cómo prevenir accidentes dentro del hogar

Durante el verano, el hogar suele percibirse como un espacio seguro frente al calor extremo; sin embargo, el uso intensivo de equipos eléctricos, la mala ventilación y la acumulación de calor en ciertos ambientes pueden generar riesgos invisibles que afectan tanto la salud como la seguridad de las familias.

Uno de los principales peligros es el golpe de calor, una condición que ocurre cuando el cuerpo no logra regular su temperatura, especialmente en ambientes cerrados, con poca ventilación o con exposición prolongada al sol. Dormitorios sin corrientes de aire o ventanas al exterior, viviendas con techos de calamina, lavanderías y cuartos de servicio pueden alcanzar temperaturas significativamente más altas que el exterior, incrementando el riesgo para niños, adultos mayores y mascotas.

A estos riesgos se suman los siniestros que pueden presentarse dentro del hogar debido al mayor uso de electrodomésticos durante el verano, ya sea para mitigar el calor o porque las personas pasan más tiempo en casa. Esta demanda adicional puede poner en evidencia instalaciones eléctricas antiguas, falta de mantenimiento o malas prácticas de uso, aumentando la probabilidad de incidentes domésticos.

Cuidado con el uso intensivo de equipos eléctricos

Durante los meses de verano, ventiladores, cargadores de celulares, laptops y otros dispositivos permanecen conectados por más tiempo. Para reducir riesgos, es clave evitar el uso de extensiones múltiples, no sobrecargar tomacorrientes, desconectar equipos que no estén en uso y revisar periódicamente el estado de cables y enchufes. Asimismo, no se deben cubrir los aparatos eléctricos, ya que esto dificulta su funcionamiento seguro.

El riesgo de las cocinas y productos inflamables

El uso frecuente de cocinas eléctricas eleva el riesgo de accidentes domésticos. Asimismo, el almacenamiento incorrecto de productos inflamables, como alcohol, aerosoles o disolventes, en espacios cerrados o expuestos al sol puede generar situaciones peligrosas.

La recomendación es mantener estos productos en lugares frescos y ventilados, alejados de fuentes de calor, y revisar periódicamente las conexiones de gas y electricidad.

“Una solución clave de prevención frente a estos riesgos es contar con un sistema de protección monitoreado, como detectores de humo, que pueden marcar la diferencia ante un incidente, sobre todo en una temporada donde muchas familias pasan menos tiempo en casa por vacaciones u otras actividades. Estos dispositivos permiten detectar de forma temprana la presencia de humo o fuego y alertar a los ocupantes y a la Central Receptora de Alarmas para una respuesta rápida”, indicó Cecilia Soto, gerente de Comunicaciones y Marca de Verisure Perú.

Deshidratación, exposición prolongada al calor y actividades al aire libre

Permanecer muchas horas en casa no elimina el riesgo de deshidratación; sin embargo, este se incrementa cuando las personas acuden a playas, piscinas o realizan actividades recreativas al aire libre, especialmente en las horas de mayor radiación solar.