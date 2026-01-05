Bajada de Reyes: ¿El 6 de enero es día no laborable en Perú?

Con el inicio del 2026, miles de trabajadores en el país revisan el calendario oficial para planificar descansos, viajes y actividades familiares. Una de las dudas más frecuentes en los primeros días del año gira en torno al martes 6 de enero, fecha en la que se celebra la tradicional Bajada de Reyes, una conmemoración con fuerte arraigo cultural y religioso en diversas regiones del Perú.

Según el Decreto Legislativo N.º 713, que regula los descansos remunerados, feriados nacionales y fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el mes de enero del 2026 cuenta con un solo feriado oficial: el jueves 1 de enero, por la celebración del Año Nuevo. Hasta el momento, no se ha emitido ningún decreto supremo que declare días no laborables adicionales para este mes.

Esto implica que el martes 6 de enero no es feriado ni día no laborable, por lo que tanto los trabajadores del sector público como del privado deberán cumplir con su jornada laboral habitual. Pese a la importancia simbólica de la Bajada de Reyes, la normativa vigente no la incluye dentro del calendario de descansos obligatorios reconocidos por el Estado.

FERIADOS NACIONALES

El calendario oficial de feriados del 2026 en Perú, establecido en el Decreto Legislativo N.° 713 y publicado en el Diario Oficial El Peruano, contempla 16 feriados nacionales a lo largo del año. Estas fechas incluyen celebraciones cívicas, religiosas y conmemorativas que permiten a los trabajadores organizar con anticipación sus actividades laborales, viajes y descansos familiares, siendo el jueves 1 de enero el único feriado del primer mes del año por la llegada del Año Nuevo.

El resto de feriados del 2026 se distribuyen entre abril y diciembre e incluyen el Jueves y Viernes Santo (2 y 3 de abril), el Día del Trabajo (viernes 1 de mayo), la Batalla de Arica y Día de la Bandera (domingo 7 de junio), San Pedro y San Pablo (lunes 29 de junio), el Día de la Fuerza Aérea del Perú (jueves 23 de julio), Fiestas Patrias (martes 28 y miércoles 29 de julio), la Batalla de Junín (jueves 6 de agosto), Santa Rosa de Lima (domingo 30 de agosto), el Combate de Angamos (jueves 8 de octubre), el Día de Todos los Santos (domingo 1 de noviembre), la Inmaculada Concepción (martes 8 de diciembre), la Batalla de Ayacucho (miércoles 9 de diciembre) y Navidad (viernes 25 de diciembre).