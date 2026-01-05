Condenan a tres años de prisión a policía por envenenar a dos perritos

Un nuevo caso de crueldad animal en Lima terminó con una sentencia firme. El Poder Judicial condenó a tres años de prisión efectiva a un suboficial de la Policía Nacional del Perú por envenenar a dos perros en el distrito de San Martín de Porres (SMP), hecho ocurrido en diciembre de 2023 y que generó indignación entre vecinos y defensores de los animales.

La sentencia fue obtenida por el Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, que logró acreditar la responsabilidad penal del efectivo policial Fernando Díaz, vecino de las propietarias de las mascotas. El ataque causó la muerte de la perrita ‘Sasha’ y puso en grave riesgo la vida de ‘Bobby’, quien logró sobrevivir gracias a una rápida atención veterinaria.

Además de la pena de cárcel, el Poder Judicial impuso a Fernando Díaz la inhabilitación definitiva para la tenencia de animales domésticos, el pago de S/2.100 por reparación civil y 150 días multa, equivalentes a S/2.433. La condena fue confirmada en segunda instancia, quedando firme y marcando un precedente en la lucha contra el maltrato animal en el país.

ACUSACIÓN FISCAL

El Ministerio Público demostró que el condenado aprovechó la cercanía con los animales para dejarles alimentos contaminados con sustancias tóxicas en el frontis de su vivienda, ubicada en la urbanización Vipol de Naranjal. Tras ingerir el veneno, ‘Sasha’ falleció, mientras que ‘Bobby’ presentó un cuadro crítico que obligó a su traslado urgente a una clínica veterinaria.

Las cámaras de seguridad también fueron pieza clave en la investigación. En las imágenes se observa al acusado regresar al lugar con más comida envenenada. Estos registros audiovisuales, sumados a la denuncia policial, los testimonios de las agraviadas y el informe del médico veterinario, fueron determinantes para sustentar la acusación fiscal.