Perú Primero denuncia persecución política tras exclusión de su lista presidencial

El partido político Perú Primero se pronunció luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declarara improcedente la lista presidencial que encabeza Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La organización calificó la decisión como un acto arbitrario y cuestionó duramente el criterio adoptado por la autoridad electoral.

A través de un comunicado oficial, Perú Primero rechazó la resolución del JEE al considerar que se trata de un “abuso jurídico”, señalando que el órgano electoral incurrió en una contradicción al haber admitido inicialmente la lista y luego aceptar las tachas presentadas. Además, el partido acusó al jurado de ignorar precedentes y pronunciamientos del Tribunal Constitucional, lo que —afirman— vulnera el debido proceso electoral.

Según el documento, la agrupación sostiene que esta decisión no es un hecho aislado, sino parte de una persecución política sistemática. “Ya denunciamos que esto no es un hecho aislado, sino parte de una persecución política sistemática; primero bloquearon solidariamente a nuestro líder fundador, Martín Vizcarra, y ahora buscan inhabilitar a nuestro candidato presidencial Mario Vizcarra”, señala el comunicado difundido por la organización.

La resolución del JEE Lima Centro se sustenta en tres tachas presentadas por ciudadanos, quienes solicitaron excluir a Mario Vizcarra de la contienda electoral al señalar presuntas irregularidades en su hoja de vida. De acuerdo con el organismo electoral, se cuestiona la omisión de una sentencia por peculado del año 2005, argumento que fue determinante para declarar improcedente la lista.

PARTIDO ANUNCIA MOVILIZACIÓN POLÍTICA PESE A DECISIÓN ELECTORAL

Pese al revés legal, Perú Primero aseguró que continuará con su agenda política y anunció que este viernes 9 de enero realizará la presentación oficial de sus candidatos a senadores y diputados. “Seguimos en la cancha, con la ley y la razón de nuestro lado”, indicaron, mientras evalúan las acciones legales frente a la decisión del JEE.