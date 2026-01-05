Precio del dólar en Perú: así cerró el tipo de cambio este 5 de enero

El precio del dólar en Perú inició el 2026 sin variaciones y con señales de estabilidad en el mercado cambiario. En su primera sesión del año, la moneda estadounidense cerró sin movimiento, en un contexto marcado por la incertidumbre global y el inicio del proceso electoral, factores que mantienen en expectativa a inversionistas y ciudadanos que siguen de cerca la cotización del tipo de cambio.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el dólar cerró este lunes 5 de enero en S/3,3640, manteniéndose estable respecto a sesiones previas. En tanto, el portal especializado Cuánto está el dólar reportó que en el mercado paralelo el tipo de cambio se ubicó en S/3,350 para la compra y S/3,370 para la venta, valores que reflejan una ligera brecha frente al mercado formal.

El comportamiento del dólar contrasta con lo ocurrido durante el 2025, año en el que la divisa estadounidense registró una caída significativa frente al sol. Sin embargo, analistas advierten que la evolución del tipo de cambio en 2026 sigue siendo incierta debido a las presiones externas, la volatilidad de los mercados internacionales y el impacto que podría tener la campaña electoral en la confianza económica.

De acuerdo con la Sunat, entidad que fija el tipo de cambio referencial para operaciones tributarias, el dólar se cotizó hoy en S/3,358 para la compra y S/3,368 para la venta. Este valor se actualiza diariamente en función de las condiciones del mercado y de la información proporcionada por el BCRP, siendo una referencia clave para trámites y obligaciones fiscales.

PROYECCIONES ECONÓMICAS Y ESTABILIDAD DEL SOL PERUANO

El Banco Central de Reserva del Perú elevó su proyección de crecimiento económico para este año de 3.1% a 3.2%, impulsado por un mayor dinamismo en sectores vinculados a la industria primaria, y prevé que la inflación se mantenga en torno al 2%, dentro de su rango meta. Pese a la crisis política interna, el sol peruano se mantiene como una de las monedas más estables de la región, fortalecimiento que ha contenido mayores fluctuaciones del dólar en el inicio del 2026.