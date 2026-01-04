Tres mujeres fueron baleadas en Lince: sicarios les dispararon cuando estaban dentro de un auto

Según primeras informaciones, tres mujeres resultaron heridas en un ataque armado registrado en el pasaje San Roberto, en el distrito de Lince. Las mujeres estaban dentro de un auto cuando aparecieron dos sujetos en una moto.

Uno de los desconocidos, sin mediar palabra, disparó varias veces contra las mujeres. Tras el ataque los sujetos se marcharon con dirección hacia el distrito de La Victoria. Los peritos hallaron en el lugar hasta ocho casquillos de bala.

CONTROL TERRITORIAL

Las tres mujeres, malheridas, fueron trasladadas inmediatamente por los vecinos a emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati, donde permanecen con pronóstico reservado. La identidad de las víctimas se mantiene en estricta reserva.

Las indagaciones apuntan a que se trata de un presunto ataque vinculado al control territorial del proxenetismo y la prostitución, pero esto deberá ser corroborado por la policía. Se desconoce la nacionalidad de las víctimas, informa RPP.