Detienen a tres menores de edad en SJL: integrarían banda criminal vinculada a la extorsión

La Policía Nacional, a través del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Greco) de San Juan de Lurigancho (SJL), detuvo a tres menores de edad que integrarían una organización criminal vinculada a la extorsión.

El coronel PNP Luis Cayo Nateri, jefe del Grupo Greco de SJL, indicó que ayer, siguiendo los lineamientos del sector Interior y la Policía Nacional, se realizó el operativo para desarticular la banda criminal 'Los Tovares'.

VINCULADOS A HOMICIDIO

"Se ha intervenido a tres menores de 17, 16 y 14 años. La niña de 14 años también se encontraba junto a ellos. Se les incautó un revólver, 20 municiones, así como distintas clases de droga", declaró a RPP.

Cayo Nateri dijo también que los detenidos habrían participado el pasado 2 de diciembre en el homicidio del ciudadano Raynaldo Bosco, de nacionalidad venezolana, y el 7 de diciembre de Álvaro Carranza.