Cambian temporalmente sentido de la Panamericana Sur para retorno masivo de vehículos desde las playas

La Municipalidad Metropolitana de Lima implementará desde hoy, domingo 4 de enero, un plan especial para agilizar el retorno de los veraneantes que viajaron a las playas del sur durante las fiestas de fin de año.

La medida, coordinada con la Dirección de Tránsito y la Policía Nacional, busca garantizar un tránsito ordenado ante la estimación de que aproximadamente 150 mil vehículos salieron de la capital en este periodo.

Ampliación de carriles y ruta alterna

El operativo, ejecutado por la empresa municipal Emape, establecerá un cambio temporal en el sentido de la vía en la Panamericana Sur desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m., entre la playa Santa María y el intercambio vial Atocongo.

Durante este horario, se habilitarán cinco carriles para el retorno a Lima, mientras que los conductores con destino al sur deberán tomar un desvío en el kilómetro 35 para circular por la antigua Panamericana Sur.

Vigencia del plan y recomendaciones

Este esquema de retorno se repetirá todos los domingos de enero, febrero, marzo y el 5 de abril, como parte del Plan Verano 2026. Las autoridades recomendaron a los conductores revisar el estado del tráfico antes de viajar, evitar horas pico, verificar sus vehículos y respetar los límites de velocidad. Además, se dispuso el número de emergencia 939561906 para reportar incidentes viales.

Recursos desplegados para operativo

Para asegurar el éxito de la medida, la municipalidad desplegará un contingente que incluye 25 vehículos de asistencia vial, 10 camionetas de serenazgo, 30 motocicletas, 12 grúas, dos ambulancias y 80 operarios especializados. Este dispositivo tiene como objetivo atender cualquier contingencia y brindar soporte a los conductores durante su retorno a la ciudad.