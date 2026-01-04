Excanciller Gonzales Posada sobre detención de Nicolás Maduro: El chavismo sigue dirigiendo Venezuela

En entrevista con Expreso, el excanciller Luis Gonzales Posada dijo que la detención del dictador Nicolás Maduro no pone fin al chavismo en Venezuela. La estructura del poder autoritario sigue en manos de figuras claves del régimen.

“El chavismo no ha sido derrotado, esto es apenas un pequeño arañazo. El consejo de ministros permanece intacto, ha caído solo una hoja del árbol. Se ha ganado una pequeña batalla, pero la guerra no termina”, indicó.

NUEVAS INTERVENCIONES

Señaló también que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue al mando de las brigadas bolivarianas, mientras el general Vladimir López todavía dirige las Fuerzas Armadas, todo se mantiene igual, no cambio nada, apuntó.

Finalmente, recomendó a los Estados Unidos a no detenerse tras la captura de Maduro Moros, y ejecutar nuevas intervenciones para arrestar a otros integrantes de la cúpula chavista que están presentes en distintos niveles del Ejecutivo.