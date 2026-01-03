Chaclacayo: un muerto y un herido de gravedad deja choque entre camión y mototaxi

Una persona murió y otra terminó gravemente herida tras el choque entre un camión de carga pesada y una mototaxi. El hecho ocurrió el último viernes 2 de enero en la avenida Ramiro Prialé, en Chaclacayo.

Dicho siniestro ocurrió muy cerca de la Universidad Peruana Unión (UPeU), a donde acudieron efectivos de la Policía Nacional y algunas unidades médicas para atender a los afectados por la colisión.

Conductor fallece en el acto y pasajero sobrevive

Se desconocen los detalles exactos del impacto, pero se confirmó que el conductor de la mototaxi falleció al instante en el lugar. Su cuerpo quedó a un costado de la vía junto al vehículo destrozado. Por otro lado, el segundo ocupante de la unidad menor sobrevivió al impacto, pero se encuentra delicado.

Daños y restricción vehicular

El camión involucrado, de placa W1Y-871, presentaba daños en el parachoques izquierdo tras el accidente. Familiares del fallecido llegaron al lugar, protagonizando una escena desgarradora mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes en el sitio del siniestro.

El tránsito vehicular en este sector de la avenida Prialé se vio restringido durante varias horas, generando congestión mientras personal del Ministerio Público procedía con el levantamiento del cadáver y el retiro de las unidades siniestradas.

(Con información de El Comercio)