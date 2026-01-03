José Jerí saluda cambio político en Venezuela y anuncia facilidades para el retorno de migrantes

El presidente del Perú afirmó que Venezuela inicia una nueva etapa democrática y aseguró que su gobierno permitirá el retorno inmediato de ciudadanos venezolanos.

El presidente del Perú, José Jerí, se pronunció a través de sus redes sociales tras los recientes acontecimientos ocurridos en Venezuela y sostuvo que el país caribeño “inicia una nueva era en democracia y libertad”.

En su mensaje, el mandatario expresó su respaldo al proceso político en curso y señaló que espera la pronta recuperación del orden interno en ese país. “Que pronto se recupere el orden interno con su legítimo presidente y quienes lucharon por este momento”, escribió.

Jerí Oré también destacó el impacto regional de este escenario y consideró que abre una oportunidad para América Latina. “Nuestra región también tiene la posibilidad de recuperar su seguridad e iniciar una época de prosperidad”, afirmó.

En relación con la situación migratoria, el jefe de Estado anunció que el Perú facilitará el retorno de ciudadanos venezolanos que deseen volver a su país. “Desde hoy muchas familias podrán reencontrarse en su país, por eso daremos las facilidades para su regreso inmediato sin importar su condición migratoria”, indicó.

Finalmente, el presidente informó que su gobierno reforzará el control en la frontera norte como parte de las medidas adoptadas tras este escenario regional. “De igual manera, reforzaremos aún más la presencia en nuestra frontera para garantizar la tranquilidad y el respeto a los procedimientos”, concluyó.