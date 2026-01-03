Nancy Arellano sobre vacío de poder tras captura de Nicolas Maduro: Existe un presidente electo

Presidenta de la Ong Veneactiva señaló, tras un supuesto vacío de poder tras la captura de Nicolás maduro, que existe un presidente electo por la soberanía popular, (Edmundo González), pero que el proceso de transición será largo por lo que pidió paciencia a los venezolanos.

Respecto al dictador Chavista señaló que debe enfrentar la justicia en Estados Unidos por sus crímenes y que en el poder todavía quedan fieles a maduro Moros. Asimismo, mostró su preocupación por los presos políticos que podrían ser atacados por lo sucedido.

También pidió calma a los ciudadanos dentro de Venezuela, les solicitó mantenerse en sus casas por el momento, mientras esta situación pase y se aclaren las cosas. Mientras a sus connacionales en el resto del mundo les requirió a celebrar con mucha prudencia la caída del dictador.