Óscar Pérez sobre captura de Maduro: Falta que sus cómplices depongan actitud para transición en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa fueron capturados por militares estadounidenses la madrugada de este sábado 3 de enero y fueron trasladados a Estados Unidos acusados de narcotráfico y posesión de armas.

Un equipo de Panamericana Televisión llegó hasta la embajada de Venezuela donde varios ciudadanos llegaron para celebrar la detención del líder venezolano, entre ellos Óscar Pérez, presidente de la Unión Venezolana en Perú, quien indicó que hay mucho entusiasmo y alegría, pero también mucha reflexión porque aún es el comienzo de algo mucho más grande.

"Capturaron a Nicolás Maduro, pero todavía quedan allá algunos de sus compañeros de banda que están cometiendo tropelía. Por lo tanto aspiramos que de igual forma depongan de esa actitud, den paso a la transición, a la democracia y que los venezolanos podamos reencontrarnos nuevamente en casa", dijo.

Condiciones para eventual retorno de venezolanos

Sobre el retorno de sus compatriotas a Venezuela, indicó que "es algo progresivo". "Emocionalmente a cualquier le preguntas vas a volver; sí, pero luego cuando tocas la realidad entiendes que no. No es un retorno masivo inmediato, va a ser un retorno progresivo en la medida que la gente vaya viendo que se están dando ciertas condiciones económicas, sociales y políticas para el retorno", agregó.

Plantearán plan de regreso a María Corina Machado

También recordó que muchos de sus compatriotas vendieron sus casas para comprar el boleto de avión o bus y si ahora pretenden volver no tienen donde vivir. Por ello, manifestó que planteará a María Corina Machado un plan de regreso para la reconstrucción de Venezuela. "La gente quiere regresar, pero quiere tener un trabajo, casa, estabilidad económica, ir a un supermercado y encontrar alimentos y eso no está garantizado en Venezuela", aseveró.

Pérez indicó que la recuperación progresiva de la condiciones de gobernabilidad en Venezuela son las que darán pie para que el regreso de los ciudadanos venezolanos a su país se realice de manera acelerada.