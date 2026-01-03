Vidente Soralla de los Ángeles predijo que Nicolás Maduro caía los primeros días de 2026

Foto El Colombiano

Durante una entrevista con el programa digital de Panamericana Televisión, “Esquina de noticias”, la vidente Soralla de los Ángeles predijo que el fin del dictador Nicolás Maduro estaba muy cerca.

Las cartas de la adivina señalaban que el 2026 se terminaba la dictadura chavista, que no iba ser fácil y que el presidente Donald Trump intervenía para retirar del poder al cuestionado gobernante.

De manera contundente, la pitonisa señaló que le quedaban pocas horas en el gobierno de Maduro Moros, que en los primeros días de 2026 intervenía Estados Unidos para retirarlo del poder.