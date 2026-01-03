Venezolanos en Perú acuden a su embajada en Lima tras anuncio de captura de Nicolás Maduro

Ciudadanos venezolanos llegaron desde las primeras horas de la madruga del domingo 3 de enero, a la embajada de su país en Lima tras confirmarse la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los inmigrantes expresaron su alegría en los exteriores de la sede diplomática ubicada en la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima, con muestras de emoción, abrazos y portando banderas de Venezuela.

Declaraciones de esperanza y júbilo

"La dictadura ya cayó", afirmó un ciudadano venezolano residente en Perú, reflejando el sentir de muchos de sus compatriotas tras la crisis prolongada en su país. Según la Agencia Andina, algunos asistentes lloraron de emoción mientras seguían los reportes sobre la detención del mandatario.

Confirmación de captura y acusación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro tras una operación militar en territorio venezolano, trasladándolo a él y a su esposa fuera del país. Asimismo, la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, comunicó que Maduro y su mujer serán juzgados en Estados Unidos, acusados de narcotráfico y posesión de armas.

Ataques en territorio venezolano

Washington confirmó que llevó a cabo ataques dentro de Venezuela durante la madrugada, después de que se registraran explosiones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.