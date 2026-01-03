Fiscalía revela presunta "ruta de escape" en oficina de Ciro Castillo en el Gore Callao

El fiscal a cargo del caso, Wilis Gonzáles Morales, reveló que durante una inspección en la oficina del gobernador se detectó una salida que conectaría directamente con el garaje vehicular.

La audiencia de requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra el gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia, continúa desarrollándose en el Poder Judicial. Durante la sesión, la Fiscalía expuso nuevos elementos para sustentar el pedido, entre ellos el hallazgo de una presunta “ruta de escape” dentro de la sede del Gobierno Regional.

El fiscal a cargo del caso, Wilis Gonzáles Morales, reveló que durante una inspección en la oficina del gobernador se detectó una salida que conectaría directamente con el garaje vehicular. Según sostuvo ante el juez, este tipo de infraestructura no sería casual y reforzaría el riesgo de fuga, más aún considerando que Castillo no acató una resolución judicial y actualmente se mantiene en condición de no habido.

En respuesta, el abogado defensor Humberto Abanto negó que dicho forado estuviera dentro de la oficina que usaba Ciro Castillo y aseguró que la salida solo conduce a vías internas del edificio del Gobierno Regional. Además, argumentó que el gobernador había trasladado su despacho a otro inmueble debido a problemas de salud, descartando que se trate de un mecanismo para evadir a la justicia.

SOLICITAN DESESTIMAR PEDIDO FISCAL

Finalmente, la defensa solicitó que se desestime el pedido fiscal al considerar que no existen graves ni fundados elementos de convicción, ni peligros procesales que justifiquen la prisión preventiva. Ciro Castillo es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, al ser señalado como líder de una red dedicada al direccionamiento de contratos con fondos públicos.