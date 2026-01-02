Verano 2026: conoce cuales son las playas prohibidas para visitar por no ser saludables en Lima

El inicio del verano 2026 ha motivado a miles de ciudadanos a acudir al litoral limeño; sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que una parte importante de las playas de Lima Metropolitana no cumple actualmente con los estándares mínimos de salubridad. De acuerdo con los monitoreos oficiales, más de 50 balnearios han sido clasificados como no aptos para los bañistas debido a la contaminación detectada en el agua y la arena, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.
Playas no aptas: qué advierte la autoridad sanitaria
La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) alertó que la exposición a playas en malas condiciones puede generar infecciones cutáneas y trastornos gastrointestinales, principalmente por la presencia de bacterias de origen fecal. En ese contexto, la entidad recuerda que los resultados de las evaluaciones pueden variar semanalmente y que la población debe informarse antes de acudir a estos espacios recreativos.
Principales playas no saludables:
-
-
Dieciocho Ancón
-
Las Conchitas
-
Miramar 1
-
Miramar 2
-
San Francisco Grande
-
D’Onofrio
-
Casino Náutico
-
Enanos
-
Esmar 1
-
Esmar 2
-
Los Pocitos
-
- Lurín
- San Pedro
- Mamacona
- Arica
- Los Pulpos
- San Antonio
- Miraflores
- Makaha
- La Pampilla I
- Barranco
- Las Cascadas
- Las Sombrillas
- Barranquito
- Los Yuyos
- Chorrillos
- Agua Dulce Norte B
- Agua Dulce Sur A
- La Caplina
- La Herradura
- Playa Villa
- La Encantada
- Cocotero
- Country Club de Lima
- Las Brisas
- Villa El Salvador
- Venecia
- Club Lobo de Mar
- Barlovento
- Conchán
- Punta Hermosa
- Punta Hermosa Norte
- Playa Blanca
- Kontiki
- Señoritas
- La Isla
- Punta Negra
- Punta Rocas
- Santa Rosa
- San Bartolo
- San Bartolo Norte B
- San Bartolo Norte A
- San Bartolo Sur B
- San Bartolo Sur A
- Pucusana
- Naplo
- Pucusana
- Las Ninfas
- Santa Rosa
- Playa Chica
- Playa Grande 1
- Playa Grande 2
- Hondable
- Los Corales
Verano Saludable: herramienta clave para los bañistas
Para facilitar el acceso a información confiable y actualizada, la Digesa mantiene habilitada la plataforma digital “Verano Saludable”, la cual permite conocer el estado sanitario de las playas a nivel nacional. Según explicó el biólogo Carlos Collantes a la Agencia Andina, durante la temporada de verano las evaluaciones se realizan cada semana, por lo que el estado de una playa puede cambiar en un corto periodo de tiempo.
Playas consideradas saludables:
-
Ancón
-
Hermosa
-
San Francisco Chico
-
- Miraflores
- Tres Picos
- Los Delfines
- La Pampilla II
- Playa Miraflores
- Redondo I
- Redondo II
- Estrella
- Chorrillos
- Las Sombrillas
- Pescadores
- Barranco
- Los Pavos
- Barranco
- Punta Hermosa
- El Silencio
- Caballeros
- Punta Hermosa
- Punta Negra
- Punta Negra
- Santa María del Mar
- Santa María
- Embajadores