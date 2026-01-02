Verano 2026: conoce cuales son las playas prohibidas para visitar por no ser saludables en Lima

La Digesa advierte que la contaminación del mar y la arena representa un riesgo para la salud y recomienda informarse antes de acudir al litoral.

El inicio del verano 2026 ha motivado a miles de ciudadanos a acudir al litoral limeño; sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que una parte importante de las playas de Lima Metropolitana no cumple actualmente con los estándares mínimos de salubridad. De acuerdo con los monitoreos oficiales, más de 50 balnearios han sido clasificados como no aptos para los bañistas debido a la contaminación detectada en el agua y la arena, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

Playas no aptas: qué advierte la autoridad sanitaria

La Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa) alertó que la exposición a playas en malas condiciones puede generar infecciones cutáneas y trastornos gastrointestinales, principalmente por la presencia de bacterias de origen fecal. En ese contexto, la entidad recuerda que los resultados de las evaluaciones pueden variar semanalmente y que la población debe informarse antes de acudir a estos espacios recreativos.

Principales playas no saludables:

Ancón Dieciocho Ancón Las Conchitas Miramar 1 Miramar 2 San Francisco Grande D’Onofrio Casino Náutico Enanos Esmar 1 Esmar 2 Los Pocitos

Lurín San Pedro Mamacona Arica Los Pulpos San Antonio

Miraflores Makaha La Pampilla I

Barranco Las Cascadas Las Sombrillas Barranquito Los Yuyos

Chorrillos Agua Dulce Norte B Agua Dulce Sur A La Caplina La Herradura Playa Villa La Encantada Cocotero Country Club de Lima Las Brisas

Villa El Salvador Venecia Club Lobo de Mar Barlovento Conchán

Punta Hermosa Punta Hermosa Norte Playa Blanca Kontiki Señoritas La Isla

Punta Negra Punta Rocas Santa Rosa

San Bartolo San Bartolo Norte B San Bartolo Norte A San Bartolo Sur B San Bartolo Sur A

Pucusana Naplo Pucusana Las Ninfas

Santa Rosa Playa Chica Playa Grande 1 Playa Grande 2 Hondable Los Corales



Verano Saludable: herramienta clave para los bañistas

Para facilitar el acceso a información confiable y actualizada, la Digesa mantiene habilitada la plataforma digital “Verano Saludable”, la cual permite conocer el estado sanitario de las playas a nivel nacional. Según explicó el biólogo Carlos Collantes a la Agencia Andina, durante la temporada de verano las evaluaciones se realizan cada semana, por lo que el estado de una playa puede cambiar en un corto periodo de tiempo.

Playas consideradas saludables: