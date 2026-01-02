“Está muy conmocionado”, revela abogado de la empresa del chofer que atropelló y mató a niño en Gamarra

En vísperas de la llegada del 2026, la tragedia rondó en Gamarra después de que el chofer de un vehículo de caudales de la empresa Hermes atropellara y matara a un niño; el abogado de la empresa contó la situación del conductor de la unidad blindada.

Durante sus declaraciones a los medios de comunicación, la defensa legal de la compañía identificada como Vicente Amable contó que el trabajador se encuentra devastado por lo sucedido el 31 de diciembre de 2025, asegurando que él también tiene un pequeño.

“Él es padre de familia también. El conductor es un ser humano. Está muy afectado porque es padre de familia también y está conmocionado por lo que ha sucedido”, mencionó el abogado de Hermes, asegurando que el chofer se encuentra detenido.

COMPAÑÍA AYUDARÁ A LA FAMILIA

La defensa legal de la compañía reveló que desde la institución han llegado a un acuerdo con una funeraria para que el menor de dos años pueda recibir el último adiós por parte de sus padres, quienes se dedicaban a la venta ambulatoria en Gamarra.