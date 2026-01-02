Presunto delincuente presume celulares robados en TikTok: “Si les falta un fono, acá está”

La inseguridad ciudadana en Lima continúa en aumento y uno de los delitos más frecuentes es el robo de celulares, con miles de equipos sustraídos a diario en distintas zonas de la capital, especialmente en la calle y zonas de alta afluencia de público.

La indignación se incrementó luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a un sujeto grabando a un presunto delincuente que tenía en su poder varios teléfonos móviles, los cuales, según se presume, habrían sido robados en sectores de Lima norte, específicamente en el distrito de Carabayllo.

“Vengan a reclamar sus celulares, señores. Él es ‘el Chiqui’. Si les falta un fono, acá están, vengan”, se escucha decir en el video, mientras ambos sujetos aparecen consumiendo licor, en los que sería el interior de un bar.

VECINOS EXIGEN ACCIONES INMEDIATAS

Según denunciaron comerciantes y vecinos del mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo, el sujeto conocido con el alias de “el Chiqui” vendría actuando de manera recurrente en el robo de equipos moviles, por lo que exigen intervención inmediata de la Policía y las autoridades municipales para frenar estos hechos delictivos.