Metropolitano: tres rutas alimentadoras incrementan su tarifa a 3.50 soles

Desde este lunes 5 de enero, los usuarios del Metropolitano deberán pagar una nueva tarifa en tres rutas alimentadoras, según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). La medida alcanzará a miles de pasajeros que se movilizan diariamente desde el norte de Lima hacia el corredor troncal del sistema de transporte masivo.

De acuerdo con la ATU, el incremento aplica a las rutas Bertello, Milagros de Jesús y Puente Piedra, cuyo pasaje subirá a S/ 3.50. Esta tarifa será válida tanto para los usuarios que conecten con el terminal Naranjal como para aquellos que realicen viajes únicamente dentro de estas rutas alimentadoras, sin ingresar al servicio troncal del Metropolitano.

La entidad precisó que el nuevo esquema permitirá a los pasajeros trasladarse desde distritos como Puente Piedra, Comas o Los Olivos hasta Villa El Salvador realizando un solo pago, siempre que el viaje integrado se complete en un tiempo máximo de dos horas con dos minutos. Al validar la tarjeta en el terminal Naranjal, no se realizará ningún descuento adicional, incluso si el usuario desciende en paraderos previos.

ATU EXPLICA ALCANCE DEL NUEVO COBRO INTEGRADO

La ATU recordó que el cobro de S/ 3.50 se realizará desde el primer momento en que el usuario aborde cualquiera de estas tres rutas alimentadoras, dejando atrás la tarifa anterior de S/ 1.50 que se aplicaba cuando no se utilizaba el corredor troncal. En ese sentido, señaló que el sistema del Metropolitano está diseñado para viajes largos e integrados, y no para trayectos cortos.

Asimismo, se informó que el mismo mecanismo de integración funcionará en el terminal Matellini, donde los usuarios podrán abordar un alimentador para completar su recorrido hasta Villa El Salvador sin pagar un monto adicional. Este beneficio aplica exclusivamente para quienes inicien su viaje en las rutas alimentadoras señaladas y validen correctamente su tarjeta en los terminales autorizados.