Atentado contra "Carlos Miguel y Orquesta": Minsa informa sobre estado de los músicos heridos de bala

A través de sus redes sociales, el Ministerio de Salud (Minsa) se pronunció sobre la situación de los dos músicos de la agrupación "Carlos Miguel y Orquesta" que terminaron heridos tras un ataque a balazos durante su última presentación en el distrito de Carabayllo.

Mediante un comunicado, el Minsa informó que uno de los músicos fue operado en el hospital Sergio Bernales y su pronóstico es reservado. Por otra parte, el otro agraviado se encuentra estable y en constante monitoreo, al igual que su compañero.

"G.P.A. (39) ingresó aproximadamente a las 9:00 a.m. a Sala de Cirugía del Hospital Nacionales Sergio E. Bernales, donde fue intervenido quirúrgicamente para la evaluación y tratamiento de lesiones en órganos internos de cavidad abdominal. Actualmente, su pronóstico de salud es reservado. C.Q.A. (58) continúa estable, bajo evaluación y observación permanente por parte del personal de salud", se lee en el comunicado.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Cabe precisar que el Ministerio Público dispuso el inicio de una investigación preliminar para identificar a los responsables del atentado a balazos, quienes serán acusados por el delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego.