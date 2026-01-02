Fiscalía inicia investigación preliminar tras ataque armado a "Carlos Miguel y Orquesta" en Carabayllo

La Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar tras el ataque a balazos que sufrió la agrupación "Carlos Miguel y Orquesta", durante su última presentación en el marco de las celebraciones por Año Nuevo en Carabayllo.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público señaló que las diligencias buscan identificar a los responsables del atentado que dejó como saldo a dos músicos heridos de bala y cuyo pronóstico es reservado.

"Fiscalía de Carabayllo investiga el delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en agravio de dos integrantes de una orquesta musical que resultaron heridos tras un ataque armado", publicó la Fiscalía en su cuenta de X.

MÚSICOS HERIDOS

Cabe precisar que, producto del atentado armado, un guitarrista y un trombonista de la agrupación terminaron heridos de bala. Las víctimas responden a los nombres de Carlos Quispe y Guillermo Álvarez, ambos permanecen hospitalizados desde entonces.