Alcalde Reggiardo sobre tren Lima-Chosica: Se realizan marchas en vacío para verificar operatividad de la vía

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo señaló que el tren Lima-Chosica comenzará sus operaciones durante el primer semestre del 2026. Esto será posible tras la firma de un convenio entre el municipio capitalino y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Este acuerdo permite la cesión de uso del material rodante, lo que ha agilizado los requerimientos para la entrada en funcionamiento del tren, ya se están realizando marchas en vacío para verificar la operatividad de la vía, declaró el burgomaestre a Canal N.

VALLAS DE SEGURIDAD

En la primera etapa, el servicio ferroviario tendrá un paradero en Chosica y otro en el Cercado de Lima. Luego se habilitarán más paraderos, llegando a un total de 14. También, en una etapa final, se implementará un segundo riel para optimizar el flujo del tren.

Asimismo, se implementarán vallas de seguridad y plumas en los cruces viales para evitar accidentes de tránsito. Estas mejoras son básicas para mitigar riesgos en zonas con alta presencia de peatones y vehículos que cruzan la línea del tren, agregó Reggiardo.