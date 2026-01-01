¿Cómo recuperarte de los gastos de Año Nuevo y ordenar tus finanzas para el 2026?

Las celebraciones de Navidad y Año Nuevo suelen dejar un fuerte impacto en las finanzas de miles de familias peruanas, especialmente por el incremento del consumo y el uso de tarjetas de crédito.

Este inicio de año se convierte en una oportunidad clave para reorganizar el presupuesto familiar, reducir deudas y trazar un plan que permita recuperar la estabilidad financiera y cumplir metas económicas durante el 2026.

Según un estudio de GRM Global Research Marketing y Mincetur los peruanos gastaron entre 400 y 600 soles en promedio respectivamente durante esta navidad y año nuevo, principalmente en regalos físicos como ropa, juguetes y electrodomésticos y viajes, lo que hoy genera presión en el presupuesto mensual de muchas familias.

Este nivel de consumo, sumado a las altas tasas de interés de las tarjetas de crédito, obliga a tomar medidas inmediatas desde este mes de enero, con el objetivo de no tener inconvenientes financieros en los próximos meses.

¿QUÉ HACER PARA SUPERAR LAS DEUDAS?

Según expertos, el primer paso es realizar un balance financiero que permita conocer ingresos reales, gastos acumulados y nivel de endeudamiento, además de diseñar un presupuesto que priorice el ahorro, la reducción de deudas y el control del gasto corriente.

Además, los especialistas sugieren mantener un endeudamiento saludable, revisar periódicamente el historial crediticio para prevenir fraudes y destinar al menos el 20 % de los ingresos al ahorro o pago de deudas.

Estas acciones, junto con la creación de un fondo de emergencia que cubra entre tres y seis meses de gastos básicos, ayudan a enfrentar imprevistos y sentar las bases para una estabilidad financiera sostenida en el 2026.