Año Nuevo 2026: bomberos atendieron más de 70 emergencias en distintos distritos de Lima

El municipio de Lima informó que en las primeras horas del Año Nuevo 2026 los bomberos atendieron más de 70 emergencias, principalmente incendios y amagos de incendio, en distintos distritos de la capital.

La información fue brindada por el gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la comuna metropolitana, Mario Casaretto, quien señaló que la mayoría de los casos estuvo relacionado con el uso de fuegos artificiales.

Dijo también que en el distrito de San Juan de Lurigancho los bomberos realizaron varias intervenciones, algunos incendios fueron de consideración y otros correspondió a amagos que fueron controlados rápidamente.

NO HAY HERIDOS NI FALLECIDOS

Finalmente, indicó que, hasta el momento, no se ha reportado personas lesiones o fallecidas debido a los incendios. Sin embargo, indicó que sí se han registrado daños materiales en algunas casas afectadas por las llamas.

Otros siniestros de consideración se registraron a lo largo de la avenida García Naranjo, en La Victoria. El primero ocurrió en una vivienda, la cual quedó inhabitable. El segundo se produjo en un almacén de prendas de vestir.