¿Mala suerte para todo el año? Creencias sobre lo que no debes hacer el 1 de enero

El inicio de un nuevo año está cargado de rituales, deseos y creencias populares que buscan atraer la buena suerte, la prosperidad y la salud. Sin embargo, así como hay acciones “permitidas”, también existen cosas que, según supersticiones transmitidas de generación en generación, no deberían hacerse el 1 de enero, ya que podrían atraer malas energías o augurios negativos para los próximos doce meses.

1. No barrer la casa

Una de las creencias más extendidas señala que barrer el 1 de enero “expulsa” la buena suerte que acaba de llegar con el nuevo año. Por ello, muchas personas prefieren dejar la limpieza para el 31 de diciembre o esperar al día siguiente.

2. Evitar discusiones o peleas

Según la superstición, comenzar el año con conflictos podría marcar un ciclo de problemas, tensiones y desacuerdos constantes. La recomendación es mantener la calma y promover un ambiente de armonía durante las primeras horas del año.

3. No gastar dinero innecesariamente

Algunas creencias advierten que gastar dinero el 1 de enero —especialmente en cosas superfluas— puede traer dificultades económicas durante el año. Por el contrario, se sugiere ahorrar o al menos evitar compras impulsivas.

4. No llorar ni expresar tristeza

Llorar el primer día del año simbolizaría un periodo de penas o malas noticias. Por ello, muchas personas procuran mantener una actitud positiva y optimista, incluso si el año anterior no fue el mejor.

5. No permanecer todo el día en la cama

Quedarse dormido o sin hacer nada el 1 de enero se asocia con pereza, estancamiento y falta de progreso en los meses siguientes. La superstición recomienda levantarse temprano y realizar alguna actividad productiva.

6. Evitar prestar o pedir dinero

Prestar o solicitar dinero el primer día del año, según las creencias populares, podría atraer deudas o pérdidas financieras. La tradición aconseja esperar algunos días antes de realizar este tipo de transacciones.

7. No usar ropa rota o descuidada

Vestir prendas en mal estado simbolizaría carencias y dificultades. Por el contrario, muchas supersticiones sugieren usar ropa limpia y en buen estado para atraer abundancia.