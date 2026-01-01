Miraflores: fuegos artificiales habrían ocasionado incendio en acantilado de la Costa Verde

Un incendio de regulares proporciones afectó decenas de metros cuadrados de maleza y vegetación en el acantilado de la Costa Verde, a la altura del Malecón de la Reserva, en Miraflores.

El fuego fue declarado alrededor de la 1:00 a.m. en plenas celebraciones por la llegada del Año Nuevo. El incidente alarmó a muchos vecinos debido a la gran humareda que se originó.

AÑO NUEVO

Tras varios minutos de intenso trabajo se logró controlar la emergencia, lo confirmó en entrevista con RPP el Brigadier Mayor de la Compañía de Bomberos del Perú, Javier Erken.

Quien estimó que el fuego podría haberse originado por los fuegos artificiales encendidos para celebrar la llegada del Año Nuevo. El incendio afortunadamente no dejó heridos ni fallecidos.