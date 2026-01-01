Presidente Jerí deseó a los ciudadanos un año 2026 de paz y que el Perú logre el ansiado progreso

Foto Andina

A pocas horas de la llegada del Año Nuevo, el presidente José Jerí, mediante las redes sociales, se manifestó deseando a todos los ciudadanos que el 2026 sea de mucha paz y que nuestro país logre el ansiado progreso.

“Comenzamos el 2026 con esperanza y unidad. El presidente José Jerí Oré desea a todas las familias peruanas un Año Nuevo de paz, trabajo y progreso para el país”, indica la publicación de la Presidencia de la República.

“Renovamos el compromiso de seguir trabajando unidos por un Perú con más oportunidades, justicia y bienestar para todos”, añade el breve mensaje de la entidad estatal en su plataforma de red social X.